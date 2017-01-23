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Эксперты изъяли улики с места, где пенсионер пытался сжечь жену
24.01.2017 14:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Солигорские следователи совместно с экспертами Солигорского межрайонного отдела ГКСЭ провели мероприятия по установлению причин инцидента, произошедшего 21 января в деревне Мельковичи, когда местный житель пытался сжечь супругу, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
© Фото: из личного архива Татьяны Белоног
Нетрезвый 69-летний пенсионер в Солигорском районе
"Экспертами Солигорского МРО проведена работа по фиксации и изъятию необходимых для установления обстоятельств случившегося следов и объектов", – сообщили в пресс-службе ГКСЭ.
Судебно-медицинским экспертам и экспертам-пожаротехникам предстоит ответить на вопросы следствия о степени тяжести телесных повреждений, механизме их образования, о месте нахождения очага пожара, причине его возникновения, сообщили в пресс-службе.
В ходе проведения первоначальных следственных действий Солигорским районным отделом СК возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью.
По предварительным данным, житель деревни Мельковичи на момент совершения преступления был пьян.
Как ранее сообщал Sputnik оба пострадавших получили ожоги 2 и 3 степени около 30% тела. Медики Солигорской центральной районной больницы оценивают состояние пострадавших как тяжелое.
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Судмедэкспертам и экспертам-пожаротехникам предстоит ответить на вопросы следствия о степени тяжести телесных повреждений, механизме их образования, о месте...
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