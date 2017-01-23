МИНСК, 24 янв – Sputnik. Гражданин Литвы погиб в результате пожара на хуторе в Ошмянском районе, сообщили во вторник в Гродненском областном УМЧС.

Инцидент произошел ночью 23 января, утром в МЧС от местных жителей поступила информация о сгоревшем жилом доме в деревне Виштоки – пенсионеры, живущие в 500 метрах от места пожара, обратили внимание на блики огня.

"Деревянное жилище полностью сгорело. При проливке тлеющих углей бойцы МЧС обнаружили останки человека", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что хозяин хутора живет у знакомой в Каменном Логе, а дом использует как дачу, в которой на момент пожара находился его 53-летний приятель. По информации ресурса " Край ", погибший является гражданином Литвы – на пепелище спасатели обнаружили только кости и череп мужчины.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания.