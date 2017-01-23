|
Литовец сгорел на хуторе в Ошмянском районе
24.01.2017 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Гражданин Литвы погиб в результате пожара на хуторе в Ошмянском районе, сообщили во вторник в Гродненском областном УМЧС.
Инцидент произошел ночью 23 января, утром в МЧС от местных жителей поступила информация о сгоревшем жилом доме в деревне Виштоки – пенсионеры, живущие в 500 метрах от места пожара, обратили внимание на блики огня.
"Деревянное жилище полностью сгорело. При проливке тлеющих углей бойцы МЧС обнаружили останки человека", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что хозяин хутора живет у знакомой в Каменном Логе, а дом использует как дачу, в которой на момент пожара находился его 53-летний приятель. По информации ресурса "
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар соседи заметили только утром, останки погибшего были найдены сотрудниками МЧС при проливке тлеющих углей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии