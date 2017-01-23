МИНСК, 24 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства получения травм подростками во время урока по физкультуре, сообщили Sputnik во вторник в СК.

"По факту получения травм учащимися во время занятия по физкультуре в отношении должностных лиц лицея возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность", – сказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По предварительным данным, 23 января шесть учеников одного из лицеев, расположенного на территории Октябрьского района Минска, используя мат, который применяется как отбойник (для предотвращения травм – Sputnik), спустились с горки в парке "Солнечная долина" и получили травмы различной степени тяжести.

Всем пострадавшим подросткам была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, сказал Климович.