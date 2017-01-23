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Россиянин с полкило гашиша задержан в Минске

24.01.2017 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв – Sputnik. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска задержали гражданина России, который наладил поставки в Беларусь гашиша, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.

Россиянин с полкило гашиша задержан в Минске
© Фото: ГТК Беларуси
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Экспертиза изъятого у молодого россиянина наркотика была проведена в течение двух часов с момента задержания: в ГКСЭ установили, что изъятое у него вещество является гашишем.

"При себе на момент задержания и в ходе осмотра по месту временного жительства в городе Минске у молодого человека было обнаружено и изъято более 500 граммов гашиша, электронные весы, множество пустых полимерных пакетов, несколько рулонов скотча", – сказали в ГУВД.

По данным минской милиции, молодой человек с сентября 2016 года также делал в столице "закладки" с наркотическими средствами для одного из интернет-магазинов.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), в качестве наказания ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Милиционеры выяснили, что кроме оптовой доставки из РФ гашиша молодой человек с сентября 2016-го делал в Минске "закладки" с наркотиками.

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