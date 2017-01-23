МИНСК, 24 янв – Sputnik. Водитель легкового автомобиля ВАЗ был доставлен в реанимационное отделение больницы после столкновения с грузовым автомобилем дорожных служб в Бресте, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома Страшное ДТП в Чаусском районе: погибли девушка-водитель и пассажир

Авария произошла во вторник около 13:40 на улице Московской областного центра.

"Водитель ВАЗ, обнаружив на своей полосе движения стоящий автомобиль ГАЗ, при перестроении задел грузовик", – сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что в результате водитель легкового автомобиля оказался заблокированным в машине, его с применением специнструмента извлекали из транспортного средства сотрудники МЧС.

По данным ГАИ, мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.