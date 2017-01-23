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"Жигули" врезались в машину дорожников в Бресте, 1 человек в реанимации
24.01.2017 15:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Водитель легкового автомобиля ВАЗ был доставлен в реанимационное отделение больницы после столкновения с грузовым автомобилем дорожных служб в Бресте, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома
Авария произошла во вторник около 13:40 на улице Московской областного центра.
"Водитель ВАЗ, обнаружив на своей полосе движения стоящий автомобиль ГАЗ, при перестроении задел грузовик", – сказали в ГАИ.
В инспекции также сообщили, что в результате водитель легкового автомобиля оказался заблокированным в машине, его с применением специнструмента извлекали из транспортного средства сотрудники МЧС.
По данным ГАИ, мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.
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В результате водитель легкового автомобиля оказался заблокированным в машине, его с применением специнструмента извлекали из транспортного средства сотрудники...
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