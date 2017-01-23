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В Минской области Молодечненский район занимает третье место по количеству коррупционных преступлений
24.01.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
Коррупционные преступления в 2016 году чаще всего выявлялись в сфере государственного управления, здравоохранения, в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, сообщил начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Минской области Александр Ганчар.
В целом в минувшем году количество выявленных в Минской области коррупционных преступлений по сравнению с 2015 годом значительно выросло: с 158 до 311. Наибольшее число таких преступлений зарегистрировано в Минском (132), Борисовском (31), Молодечненском (25), Солигорском (19) районах.
Значительный рост выявленных преступлений коррупционной направленности произошел за счет уголовных дел по ст. 430 УК (получение взятки) — с 39 до 191. Правоохранительными органами больше на 69,6% выявлено преступлений, предусмотренных ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями), а также на 240% — предусмотренных ст. 431 УК (дача взятки).
Размер установленного ущерба, причиненного в результате коррупционных преступлений, в 2016 году составил более Br714 тыс., а возмещенного — свыше Br299 тыс. Наложен арест на имущество на сумму более Br1425 тыс.
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В Минской области Молодечненский район занимает третье место по количеству коррупционных преступлений
Коррупционные преступления в 2016 году чаще всего выявлялись в сфере государственного управления, здравоохранения, в сельском хозяйстве, строительстве,...
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