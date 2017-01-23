МИНСК, 24 янв – Sputnik. Следствие установило новые факты гибели рабочих в Василевичах – перед трагедией мастер и трое его подчиненных употребляли спиртное, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Двое рабочих Мозырского участка филиала "СМУ Гомельэнергострой" погибли в городе Василевичи (Речицкий район) 19 ноября 2016 года: стройбригада проводила укрепление фундамента здания, но в какой-то момент одна из его стен рухнула на двух мужчин . В связи с гибелью рабочих было возбуждено уголовное дело.

"Расследованием установлен факт употребления на рабочем месте спиртного мастером участка и тремя подчиненными ему работниками, один из которых впоследствии скончался", – сказала Кривоногова.

По ее словам, в крови 48-летнего погибшего судмедэксперты обнаружили алкоголь (1,37 промилле).

По информации Кривоноговой, по факту инцидента в "СМУ Гомельэнергострой" не продлен трудовой договор с заместителем директора филиала, расторгнут контракт с мастером Мозырского участка, начальнику участка и двум рабочим объявлены выговоры с лишением премии.

Собеседница Sputnik уточнила, что окончательная правовая оценка действиям должностных лиц СМУ будет дана по результатам расследования дела.