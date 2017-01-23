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Гибель рабочих в Василевичах: мастер и подчиненные были нетрезвыми

24.01.2017 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв – Sputnik. Следствие установило новые факты гибели рабочих в Василевичах – перед трагедией мастер и трое его подчиненных употребляли спиртное, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Гибель рабочих в Василевичах: мастер и подчиненные были нетрезвыми
© Фото: УСК по Гомельской области
СК расследует гибель рабочих при обрушении стены в Речицком районе

Двое рабочих Мозырского участка филиала "СМУ Гомельэнергострой" погибли в городе Василевичи (Речицкий район) 19 ноября 2016 года: стройбригада проводила укрепление фундамента здания, но в какой-то момент одна из его стен рухнула на двух мужчин. В связи с гибелью рабочих было возбуждено уголовное дело. 

"Расследованием установлен факт употребления на рабочем месте спиртного мастером участка и тремя подчиненными ему работниками, один из которых впоследствии скончался", – сказала Кривоногова.

По ее словам, в крови 48-летнего погибшего судмедэксперты обнаружили алкоголь (1,37 промилле). 

По информации Кривоноговой, по факту инцидента в "СМУ Гомельэнергострой" не продлен трудовой договор с заместителем директора филиала, расторгнут контракт с мастером Мозырского участка, начальнику участка и двум рабочим объявлены выговоры с лишением премии. 

Собеседница Sputnik уточнила, что окончательная правовая оценка действиям должностных лиц СМУ будет дана по результатам расследования дела. 

 
Теги: Минск
 
 
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В СМУ приняли меры: не продлен трудовой договор с замдиректора филиала, расторгнут контракт с мастером Мозырского участка.

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