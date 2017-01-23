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Пожар в Городке: эвакуированы 6 человек, спасены мать и сын
24.01.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Городке (Витебская область) двух человек, еще шестеро были из дома эвакуированы, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Пожар в квартире в доме, расположенном на улице Вокзальной райцентра, произошел около 13:00.
"Работниками МЧС спасены хозяйка квартиры и ее 46-летний сын – пострадавших обнаружили в коридоре на полу", – сказали в МЧС.
В управлении сообщили, что пострадавших осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, спасенные от госпитализации отказались. Из-за пожара из соседних квартир были также эвакуированы шесть человек.
По информации МЧС, в настоящее время причина возникновения возгорания устанавливается, в качестве версии рассматривается неосторожность при курении сына хозяйки помещения.
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В настоящее время причина возникновения возгорания устанавливается, в качестве версии рассматривается неосторожность при курении сына хозяйки помещения.
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