МИНСК, 24 янв – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Городке (Витебская область) двух человек, еще шестеро были из дома эвакуированы, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Литовец сгорел на хуторе в Ошмянском районе

Пожар в квартире в доме, расположенном на улице Вокзальной райцентра, произошел около 13:00.

"Работниками МЧС спасены хозяйка квартиры и ее 46-летний сын – пострадавших обнаружили в коридоре на полу", – сказали в МЧС.

В управлении сообщили, что пострадавших осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, спасенные от госпитализации отказались. Из-за пожара из соседних квартир были также эвакуированы шесть человек.

По информации МЧС, в настоящее время причина возникновения возгорания устанавливается, в качестве версии рассматривается неосторожность при курении сына хозяйки помещения.