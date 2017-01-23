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Физрук в школе в Сморгони украл у ученика дорогие часы Casio

24.01.2017 16:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении учителя физкультуры одной из школ Сморгони, который подозревается в краже наручных часов учащегося 11 класса, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Физрук в школе в Сморгони украл у ученика дорогие часы Casio
© flickr.com/ John Clouston
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По информации УВД, школьники во время занятий оставили ценные вещи на скамье в спортзале, сделал это и учащийся 11 класса, положив туда часы марки Casio. Во время урока учитель физкультуры отнес вещи учеников в инвентарную комнату. 

"По окончании занятий школьники пришли за своим имуществом, а дорогих часов там не оказалось", – сказали в УВД.

В управлении уточнили, что прибывшие в школу милиционеры выяснили – кражу часов стоимостью около 200 долларов США совершил один из учителей. По информации правоохранителей, педагог из школы скрылся – мужчину нашли только на следующие сутки. 

В настоящее время похищенное возвращено ученику, в отношении физрука возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция возвратила похищенное ученику, в отношении физрука возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

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