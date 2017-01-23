|
Физрук в школе в Сморгони украл у ученика дорогие часы Casio
24.01.2017 16:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении учителя физкультуры одной из школ Сморгони, который подозревается в краже наручных часов учащегося 11 класса, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
По информации УВД, школьники во время занятий оставили ценные вещи на скамье в спортзале, сделал это и учащийся 11 класса, положив туда часы марки Casio. Во время урока учитель физкультуры отнес вещи учеников в инвентарную комнату.
"По окончании занятий школьники пришли за своим имуществом, а дорогих часов там не оказалось", – сказали в УВД.
В управлении уточнили, что прибывшие в школу милиционеры выяснили – кражу часов стоимостью около 200 долларов США совершил один из учителей. По информации правоохранителей, педагог из школы скрылся – мужчину нашли только на следующие сутки.
В настоящее время похищенное возвращено ученику, в отношении физрука возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция возвратила похищенное ученику, в отношении физрука возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии