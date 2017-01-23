Вступил в силу приговор по обвинению 66-летнего мужчины в развратных действиях в отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста.

Днем 25 июля прошлого года пенсионер в одном из скверов города оголился перед двумя малолетними девочками. Дети убежали и рассказали обо всем своим родителям, которые вызвали правоохранителей. Вскоре злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

«6 декабря суд Барановичского района и города Барановичи признал мужчину виновным в развратных действиях в отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста (по ч. 1 ст. 169 УК) и приговорил к одному году лишения свободы в колонии общего режима с принудительным лечением от хронического алкоголизма», — сообщила TUT.BY старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич.

Обвиняемый свою вину не признал. 24 января судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор без изменений. Он вступил в законную силу.