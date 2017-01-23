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Снова Цефтриаксон: после укола спасали ребенка в Ганцевичах
24.01.2017 17:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв — Sputnik. Анафилактический шок развился у 12-летней девочки в Ганцевичах после введения ей в домашних условиях инъекции антибиотика Цефтриаксон с анестетиком Лидокаин, сообщает
© Sputnik / Виктор Толочко
Ребенка доставили в больницу в минувшую пятницу 20 января.
Местный педиатр диагностировал у девочки гнойную ангину, которую рекомендовал лечить препаратом "Цефтриаксон", который разводится на "Лидокаине".
Вечером мать стала самостоятельно вводить дочери лекарство, после чего ребенку стало плохо. Девочка начала задыхаться, потеряла сознание. Прибывшие бригада скорой помощи сняла острые симптомы и доставила ребенка в реанимацию.
По словам медиков в ЦРБ, в настоящее время школьница переведена в детское отделение, где проходит лечение по-поводу ангины.
12-летний ребенок, был не единственным пациентом, доставленным в ганцевичскую больницу в пятницу с анафилактическим шоком. В тот же день скорая привезла в ЦРБ еще одну женщину с таким же диагнозом. Ей также своевремненно оказана медицинская помощь. И в настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает.
18 января стало известно, что от сочетания препаратов "Цефтриаксон" и "Лидокаин" в ФАП деревни Тюрли Молодечненского района умерла 31-летняя женщина.
Через два дня 20 января школьник из Борисова попал в реанимацию с анафилактическим шоком после инъекции "Цефтриаксона".
В субботу СМИ сообщили о том, что министерство здравоохранения распространило письмо "О приостановлении реализации и медицинского применения лекарственных средств" за подписью заместителя министра здравоохранения Вячеслава Шило.
В документе подчеркивалось, что в связи с "единичным случаем тяжелой нежелательной реакции" принято решение приостановить медицинское применение двух препаратов производства Борисовского завода медпрепаротов: "порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах "Цефтриаксон" (серия 210215) и раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл "Лидокаина гидрохлорид" (серия 650910)".
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Лекарство ребенку ввела мать в домашних условиях; с анафилактическим шоком девочку доставили в реанимацию районной больницы.
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