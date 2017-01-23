МИНСК, 24 янв — Sputnik. Анафилактический шок развился у 12-летней девочки в Ганцевичах после введения ей в домашних условиях инъекции антибиотика Цефтриаксон с анестетиком Лидокаин, сообщает БелТА со ссылкой на местную Центральную Центральную районную больницу.



© Sputnik / Виктор Толочко Причиной госпитализации школьника в Борисове стал препарат из России

Ребенка доставили в больницу в минувшую пятницу 20 января.

Местный педиатр диагностировал у девочки гнойную ангину, которую рекомендовал лечить препаратом "Цефтриаксон", который разводится на "Лидокаине".

Вечером мать стала самостоятельно вводить дочери лекарство, после чего ребенку стало плохо. Девочка начала задыхаться, потеряла сознание. Прибывшие бригада скорой помощи сняла острые симптомы и доставила ребенка в реанимацию.

По словам медиков в ЦРБ, в настоящее время школьница переведена в детское отделение, где проходит лечение по-поводу ангины.

12-летний ребенок, был не единственным пациентом, доставленным в ганцевичскую больницу в пятницу с анафилактическим шоком. В тот же день скорая привезла в ЦРБ еще одну женщину с таким же диагнозом. Ей также своевремненно оказана медицинская помощь. И в настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает.

18 января стало известно, что от сочетания препаратов "Цефтриаксон" и "Лидокаин" в ФАП деревни Тюрли Молодечненского района умерла 31-летняя женщина.

Через два дня 20 января школьник из Борисова попал в реанимацию с анафилактическим шоком после инъекции "Цефтриаксона".

В субботу СМИ сообщили о том, что министерство здравоохранения распространило письмо "О приостановлении реализации и медицинского применения лекарственных средств" за подписью заместителя министра здравоохранения Вячеслава Шило.

В документе подчеркивалось, что в связи с "единичным случаем тяжелой нежелательной реакции" принято решение приостановить медицинское применение двух препаратов производства Борисовского завода медпрепаротов: "порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах "Цефтриаксон" (серия 210215) и раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл "Лидокаина гидрохлорид" (серия 650910)".