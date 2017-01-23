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В Италии разбился вертолет службы спасения, летевший на помощь пострадавшему
Все пассажиры разбившегося 24 января в Апеннинах вертолета погибли. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции.
Агентство
В службе спасения уточнили, что вертолет вызвали, чтобы оказать помощь пострадавшему на горной дороге. Машина не участвовала в операции по спасению людей
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Все пассажиры разбившегося 24 января в Апеннинах вертолета погибли.
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