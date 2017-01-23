Все пассажиры разбившегося 24 января в Апеннинах вертолета погибли. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции.

Агентство ANSA сообщило о том, что итальянские спасатели определили место падения вертолета службы спасения, разбившегося в центральной части Италии, в Апеннинах. По его данным, на борту находились шесть человек — два пилота, врач, медбрат и два спасателя. Как отмечает ANSA, спасатели добираются до места ЧП пешком.

В службе спасения уточнили, что вертолет вызвали, чтобы оказать помощь пострадавшему на горной дороге. Машина не участвовала в операции по спасению людей в отеле Rigopiano di Farindola , который накрыла лавина.