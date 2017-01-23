﻿﻿ В Италии разбился вертолет службы спасения, летевший на помощь пострадавшему. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Италии разбился вертолет службы спасения, летевший на помощь пострадавшему

24.01.2017 17:32 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Все пассажиры разбившегося 24 января в Апеннинах вертолета погибли. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции.

Агентство ANSA сообщило о том, что итальянские спасатели определили место падения вертолета службы спасения, разбившегося в центральной части Италии, в Апеннинах. По его данным, на борту находились шесть человек — два пилота, врач, медбрат и два спасателя. Как отмечает ANSA, спасатели добираются до места ЧП пешком.

В службе спасения уточнили, что вертолет вызвали, чтобы оказать помощь пострадавшему на горной дороге. Машина не участвовала в операции по спасению людей в отеле Rigopiano di Farindola, который накрыла лавина.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все пассажиры разбившегося 24 января в Апеннинах вертолета погибли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Снова Цефтриаксон: после укола спасали ребенка в Ганцевичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика