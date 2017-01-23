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Экс-милиционер из Гродно вымогал взятки за найденное порно в соцсетях

24.01.2017 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило несколько уголовных дел в отношении бывшего оперуполномоченного, который подозревается во взяточничестве, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Экс-милиционер из Гродно вымогал взятки за найденное порно в соцсетяхГродно Диана Сельванова" title="Жительница Гродно Диана Сельванова" class="">
© Sputnik / Антон Климко
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По информации управления, 24-летний житель областного центра до 27 сентября 2016 года проходил службу в органах внутренних дел – в должности оперуполномоченного отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД администрации Ленинского района города Гродно и занимался выявлением фактов распространения гражданами порнографических материалов в интернете.

"В августе 2106 года он получил 250 долларов США и 135 евро от жительницы Гродно, в сентябре требовал от другой девушки еще 400 долларов США за непривлечение их к уголовной ответственности", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что затем он попытался уволиться из органов по собственному желанию, но лишился должности по другому основанию.

Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, УСК в отношении возбуждены дела по ст. 14 и 430 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, УСК в отношении возбуждены дела по ст. 14 и 430 Уголовного кодекса Беларуси.

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