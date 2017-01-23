МИНСК, 24 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минском районе группу граждан, которая подозревается в совершении хищений у пенсионеров, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

С заявлением о краже в Минское РУВД 86-летний житель одной из деревень района обратился 20 января. По словам мужчины, его посетили две женщины и мужчина, которые представились работниками социальной службы, но при этом предлагали купить приобрести подушки, одеяла и постельное белье.

"После ухода визитеров пожилой мужчина обнаружил, что из шкафа в комнате пропали 400 рублей", – сказали в УВД.

По информации управления, сотрудники угрозыска Минского РУВД и Дзержинского РОВД по подозрению в совершении кражи в Дзержинском районе задержали шесть человек. В милиции считают, что задержанные причастны к другим аналогичным преступлениям.

"Вместе с тем ряд обстоятельств указывает на то, что задержанная группа темноволосых, смуглых граждан могла совершить хищения, о которых еще неизвестно милиции", – сообщили в УВД.

В правоохранительных органах просят всех, кто пострадал от действий лжесоцработников, сообщить об этом в Минское РУВД по телефону: (017) 229-07-04.