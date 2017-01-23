МИНСК, 24 янв – Sputnik. Жертвами крушения вертолета скорой медицинской помощи в Италии стали шесть человек, в катастрофе никто не выжил, сообщил телеканал Rainews .

Падение вертолета произошло во вторник днем в горной области Абруццо. Он участвовал в операции по эвакуации человека, который получил перелом ноги на одной из лыжных трасс. Предположительно, вертолет упал с высоты около 600 метров. На борту находились пострадавший лыжник и пять членов.

По информации телеканала, обломки вертолета разбросаны на довольно большой площади по склону горы.

Recuperati i corpi delle sei persone a bordo dell' #elicottero precipitato a Lucoli. Aggiornamenti in diretta → https://t.co/r4y4nHvMqT pic.twitter.com/A1Iu2y1pzS — Rainews (@RaiNews) 24 января 2017 г.

На месте крушения сильный туман, он, возможно, стал причиной катастрофы. Сообщается, что из-за сложной погоды спасателям пришлось добираться до места ЧП пешком.