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Падение вертолета в Италии: погибли шесть человек
24.01.2017 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Жертвами крушения вертолета скорой медицинской помощи в Италии стали шесть человек, в катастрофе никто не выжил, сообщил телеканал
Падение вертолета произошло во вторник днем в горной области Абруццо. Он участвовал в операции по эвакуации человека, который получил перелом ноги на одной из лыжных трасс. Предположительно, вертолет упал с высоты около 600 метров. На борту находились пострадавший лыжник и пять членов.
По информации телеканала, обломки вертолета разбросаны на довольно большой площади по склону горы.
На месте крушения сильный туман, он, возможно, стал причиной катастрофы. Сообщается, что из-за сложной погоды спасателям пришлось добираться до места ЧП пешком.
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Из-за сложной погоды спасателям пришлось добираться до места ЧП пешком.
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