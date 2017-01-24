Четыре раза за минувшие два дня выезжали столичные спасатели на тушение пожаров. Три вызова поступали по одному и тому же адресу.



Фото: ГУ МЧС Минска

Сообщение от соседей о пожаре по улице Долгобродской, 3 поступило в МЧС 24 января в 16.00.

Горела квартира на пятом этаже. Двумя этажами выше работники МЧС обнаружили на лестничной клетке женщину в бессознательном состоянии. Выяснилось, что это пенсионерка, проживающая на седьмом этаже. Женщина с отравлением продуктами горения, ожогами рук и лица была передана медикам. Из квартиры на шестом этаже спасатели эвакуировали мать с шестилетней дочерью.

В ходе разведки было установлено, что в квартире, расположенной на пятом этаже произошло загорание имущества в жилой комнате, прихожей и кухне на общей площади 30 кв. метров. Пожар был ликвидирован.

Как выяснилось, в квартире проживает мужчина 1960 года рождения. Соседи характеризуют его не лучшим образом. Они и рассказали, что за последние два дня это третий приезд спасателей по данному адресу. 23 января злополучная квартира горела дважды! Первый вызов поступил из-за загоревшейся на кухонной плите еды, спустя несколько часов спасателей вызвали тушить кресло — из-за неосторожности при курении загорелась обшивка.

«С человеком не раз проводили проводили профилактические беседы, предписывали ему навести порядок и убрать хлам в своей квартире, и не вести асоциальный образ жизни. Вчера его даже забрали в милицию, но и это, как видно, не помогло», — рассказал подробности заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.

Еще один пожар, случившийся в Минске 24 января, закончился трагически. Прибывшие по вызову на проспект Любимова спасатели обнаружили труп хозяина квартиры.

В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Главная версия причины возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.

Со слов соседей погибший употреблял спиртные напитки, курил.