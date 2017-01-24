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Спасатели извлекли из накрытого лавиной отеля в горах Италии 18 тел
25.01.2017 09:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Количество жертв схода снежной лавины на отель Rigopiano, расположенный в горной местности центральной Италии, достигло 18 человек, передают итальянские СМИ.
Лавина накрыла отель в минувшую среду, специалисты предполагают, что снег сошел в результате землетрясения, которое произошло в этот день в центральной части страны. В здании, по уточненным данным, находились 40 человек.
За последние дни сотрудники экстренных служб обнаружили и спасли 11 выживших, также были спасены три щенка владельцев отеля. Еще 11 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести.
Спасатели не останавливают работы — поиски людей в заваленном снегом отеле продолжаются.
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Официально без вести пропавшими считаются 11 человек, поиски на месте схода лавины в горах Абруццо продолжаются.
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