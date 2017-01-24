МИНСК, 25 янв — Sputnik. Количество жертв схода снежной лавины на отель Rigopiano, расположенный в горной местности центральной Италии, достигло 18 человек, передают итальянские СМИ.

Лавина накрыла отель в минувшую среду, специалисты предполагают, что снег сошел в результате землетрясения, которое произошло в этот день в центральной части страны. В здании, по уточненным данным, находились 40 человек.

За последние дни сотрудники экстренных служб обнаружили и спасли 11 выживших, также были спасены три щенка владельцев отеля. Еще 11 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Спасатели не останавливают работы — поиски людей в заваленном снегом отеле продолжаются.