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Милиция изъяла у наркомафиози в Ждановичах картину живописца Шишкина

25.01.2017 09:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД задержали организаторов канала по поставке в Беларусь кокаина, экстази и гашиша, при обыске у них была найдена картина известного русского художника Ивана Шишкина, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Милиция изъяла у наркомафиози в Ждановичах картину живописца Шишкина
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Задержание было проведено при поддержке бойцов "Алмаза" 16 января  во время доставки наркокурьерами в республику из России партии наркотиков – в гараже 36-летнего жителя агрогородка Ждановичи были обнаружены и изъяты более 500 таблеток экстази, 250 граммов кокаина и более 300 граммов гашиша.

"В автомобиле курьеров оперативники обнаружили картину с надписью "И. Шишкин. 1897 г.", – сказали в МВД.

После проверки по линии Интерпола и предварительной оценки экспертов выяснилось, что полотно с названием "Лес. Ели."– подлинное, оно было похищено в 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея (Владимирская область) вместе с работами художников Константина Коровина ("Рыболов") и Станислава Жуковского ("Первый снег").

В МВД уточнили, что картину привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, но сделка не состоялась из-за разногласий в цене. Впоследствии наркоторговцы договорились передать картину в Москву, тоже гражданину одной из стран ЕС – за 100 тысяч евро и три килограмма кокаина.

"По оценкам специалистов стоимость данной картины на аукционах может достигать двух миллионов долларов", – сказали в министерстве.

В отношении задержанных Минским и Центральным (г. Минска) районными отделами СК возбуждено уголовное дело по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси Беларусь (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Сейчас картина Шишкина передана в Национальный художественный музей.

 
Теги: Минск
 
 
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Наркоторговцы собирались передать картину в Москву – за 100 тысяч евро и три килограмма кокаина.

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