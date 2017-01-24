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В Минском районе задержали лжесоцработников

25.01.2017 09:57 — ЧП | Tut.by  
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На днях в Минском районе обокрали 86-летнего пенсионера. Перед этим в гости к нему пожаловали две женщины и мужчина, представившиеся работниками социальной службы. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

На прошлой неделе в милицию обратился житель деревни в Минском районе. Люди, представившиеся соцработниками, предложили ему купить постельные принадлежности (белье, одеяла и подушки) якобы по сниженной цене специально для пенсионеров.

А после ухода незнакомцев из дома пенсионер заметил пропажу из шкафа 400 рублей.

Вскоре новости пришли из Дзержинского района: за кражу из автомобиля задержали шестерых человек. Среди них были и предполагаемые обидчики пенсионера.

Правоохранители полагают, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Поэтому всех, кто владеет такой информацией, просят сообщать об этом в Минское РУВД по телефону: 8 (017) 229−0704.




 

 

 

 
 
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После их визита из дома пенсионера пропали деньги.

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