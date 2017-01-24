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Вместе с куриными яйцами из Польши в Евросоюз привезли сальмонеллез

25.01.2017 10:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Вспышка сальмонеллеза зарегистрирована в Евросоюзе, с жалобами к медикам обратились жители Бельгии, Великобритании, Греции, Дании, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии Финляндии, Франции и Швеции, передает Sputnik Литва.

Всего в клиники десяти стран Евросоюза попали 450 человек. По информации агентства, эпидемиологическое исследование показало, что инфекция находилась в куриных яйцах, поставляемых из Польши.

В результате из продажи было изъято более 2,7 миллиона яиц, а деятельность ряда птицефабрик, занимающихся оптовыми поставками яиц, приостановлена.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, возбудителями которой являются разнообразные бактерии рода Salmonella. В организм человека инфекция попадает через употребляемые в пищу продукты, содержащие бактерию. В некоторых формах заболевание может привести к летальному исходу.

 
Теги: Минск
 
 
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В десяти странах ЕС уже госпитализированы более 450 человек, власти ЕС изъяли из продажи почти три миллиона яиц.

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