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Дело экстремистов-язычников: задержанные брестчане "сдали" свой тайник
25.01.2017 10:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Сотрудники милиции в рамках расследования уголовного дела о группе торговцев оружием выявили в Бресте новый тайник, в котором обнаружили боеприпасы, принадлежащие задержанным, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Троих молодых людей (1988 и 1990 годов рождения)
"Задержанные пошли на сотрудничество со следствием и рассказали о своем тайнике", – сказал Дученко.
По его словам, в квартире брестчанина были обнаружены более 300 патронов, пять корпусов и один запал от гранаты Ф-1, капсюли, магазин от автомата Калашникова, лента от пулемета, составные части оружия, а также пакеты с веществом растительного происхождения.
Как ранее сообщали в правоохранительных органах, в отношении молодых людей были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 295 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц) и ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) Уголовного кодекса Беларуси.
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В тайнике находились патроны, корпуса от гранат, лента от пулемета и составные части оружия.
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