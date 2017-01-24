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Дело экстремистов-язычников: задержанные брестчане "сдали" свой тайник

25.01.2017 10:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Сотрудники милиции в рамках расследования уголовного дела о группе торговцев оружием выявили в Бресте новый тайник, в котором обнаружили боеприпасы, принадлежащие задержанным, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Дело экстремистов-язычников: задержанные брестчане "сдали" свой тайник
© Фото: Алексей Киселевский
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Троих молодых людей (1988 и 1990 годов рождения) задержали 11 января, когда они пытались сбыть переделанный под стрельбу боевыми патронами пневматический пистолет. Кроме того, у них обнаружились наркотики – амфетамин. Впоследствии при обысках сотрудники милиции нашли также патроны времен ВОВ, порох и другие боеприпасы, части огнестрельного оружия, заготовки для ручек-пистолетов, сатанинскую литературу и пособие по работе с химвеществами. Сообщалось, что задержанные являются сторонниками языческого движения "Белый фронт" и "Славянское возрождение", приверженцами украинского экстремистского движения "Правый сектор".

"Задержанные пошли на сотрудничество со следствием и рассказали о своем тайнике", – сказал Дученко.

По его словам, в квартире брестчанина были обнаружены более 300 патронов, пять корпусов и один запал от гранаты Ф-1, капсюли, магазин от автомата Калашникова, лента от пулемета, составные части оружия, а также пакеты с веществом растительного происхождения.

Как ранее сообщали в правоохранительных органах, в отношении молодых людей были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 295 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц) и ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) Уголовного кодекса Беларуси. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В тайнике находились патроны, корпуса от гранат, лента от пулемета и составные части оружия.

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