﻿ Минздрав: в прошлом году в Беларуси было 254 случая анафилаксии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минздрав: в прошлом году в Беларуси было 254 случая анафилаксии

25.01.2017 10:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 янв — Sputnik. В минувшем году в Беларуси было зарегистрировано 254 случая анафилактического шока, заявил журналистам в среду первый замминистра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

В последние дни стало известно сразу о трех случаях нежелательной реакций белорусов на антибиотик "Цефтриаксон": у двоих детей и женщины, которую не удалось спасти.

"Безусловно, эта проблема достаточно остра в рамках информационной подачи, но эти проблемы были всегда и останутся", — заявил журналистам Пиневич и добавил, что в минувшем году были зарегистрированы 254 случая нежелательных реакций на медикаменты.

По его словам, аллергические реакции на антибиотики случаются во всем мире, однако Минздрав решил приостановить реализацию этого медикамента и проверить его качество.

"Скорее всего, они будут признаны качественными и окажется, что это индивидуальная аллергическая реакция", — добавил первый замминистра.

Пиневич наполнил, что Минздрав рекомендовал не принимать антибиотики внутривенно и внутримышечно в домашних условиях. В то же время у ведомства нет информации о том, чтобы смесь "Цефтриаксона" и "Лидокаина" была опасна, но министерство рекомендовало приостановить практику разведений антибиотиков анастетиками.

Минздрав обещал усилить и контроль над препаратом. Случаи же именно с этим веществом Пиневич объяснил тем, что "Цефтриаксон" один из самых распространенных антибиотиков в мире.

По его словам в мире считается нормой одна-три нежелательные реакции на лекарства на тысячу человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители Минзрава подчеркивают: случаи аллергических реакций немедленного типа всегда были и будут.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дело экстремистов-язычников: задержанные брестчане "сдали" свой тайник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика