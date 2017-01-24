МИНСК, 25 янв — Sputnik. В минувшем году в Беларуси было зарегистрировано 254 случая анафилактического шока, заявил журналистам в среду первый замминистра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

В последние дни стало известно сразу о трех случаях нежелательной реакций белорусов на антибиотик "Цефтриаксон": у двоих детей и женщины, которую не удалось спасти.

"Безусловно, эта проблема достаточно остра в рамках информационной подачи, но эти проблемы были всегда и останутся", — заявил журналистам Пиневич и добавил, что в минувшем году были зарегистрированы 254 случая нежелательных реакций на медикаменты.

По его словам, аллергические реакции на антибиотики случаются во всем мире, однако Минздрав решил приостановить реализацию этого медикамента и проверить его качество.

"Скорее всего, они будут признаны качественными и окажется, что это индивидуальная аллергическая реакция", — добавил первый замминистра.

Пиневич наполнил, что Минздрав рекомендовал не принимать антибиотики внутривенно и внутримышечно в домашних условиях. В то же время у ведомства нет информации о том, чтобы смесь "Цефтриаксона" и "Лидокаина" была опасна, но министерство рекомендовало приостановить практику разведений антибиотиков анастетиками.

Минздрав обещал усилить и контроль над препаратом. Случаи же именно с этим веществом Пиневич объяснил тем, что "Цефтриаксон" один из самых распространенных антибиотиков в мире.

По его словам в мире считается нормой одна-три нежелательные реакции на лекарства на тысячу человек.