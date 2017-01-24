Милиция и родные ищут в Минске 20-летнего Никиту Панченко, уроженца Могилева. Студент-заочник приехал в столицу на сессию в Академию МВД и пропал. О розыске сообщает поисковый отряд «Ангел».



Фото предоставлено ПСО «Ангел»

В понедельник, 23 января, примерно в 09.00 студент находился в Академии МВД по проспекту Машерова, 6 в столице. Но так и не пришел на экзамен. До сих пор родные не знают о его местонахождении. Разыскивается Московским РУВД Минска.

Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые. Носит очки для зрения. На лице имеется легкая небритость.

Особые приметы: заикается, речь сбивчивая, около рта с правой стороны небольшая родинка.

Был одет: темно-синяя куртка с желтым искусственным мехом, темно-синяя вязаная шапка с эмблемой в виде буквы «М», черные джинсы, черные сапоги, свитер в зелено-желто-красную полоску. При себе может иметь черный рюкзак.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефону: 8 (033) 6666 856, 8 (033) 6666 033 (ПСО «Ангел») или по телефону 102 (милиция).

Вы можете сами помочь в поиске пропавшего, если распечатаете ориентировку и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.