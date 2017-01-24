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Мужчина погиб на пожаре в многоэтажке на Любимова
25.01.2017 11:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Спасатели устанавливают причину пожара в столичном районе Малиновка, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
О задымлении в тамбуре в одной из многоэтажек по проспекту Любимова в Минске спасателям сообщили жильцы дома. Прибывшие по вызову пожарные бригады установили, что на шестом этаже дома произошло загорание имущества.
Войдя в помещение, из которого шел дым, сотрудники МЧС обнаружили на полу в прихожей тело мужчины, хозяина квартиры.
Основной версией происшествия специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении.
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Предварительной причиной гибели хозяина квартиры называют неосторожность с огнем при курении.
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