МИНСК, 25 янв — Sputnik. Спасатели устанавливают причину пожара в столичном районе Малиновка, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.

О задымлении в тамбуре в одной из многоэтажек по проспекту Любимова в Минске спасателям сообщили жильцы дома. Прибывшие по вызову пожарные бригады установили, что на шестом этаже дома произошло загорание имущества.

Войдя в помещение, из которого шел дым, сотрудники МЧС обнаружили на полу в прихожей тело мужчины, хозяина квартиры.

Основной версией происшествия специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении.