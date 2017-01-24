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Мужчина погиб на пожаре в многоэтажке на Любимова

25.01.2017 11:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Спасатели устанавливают причину пожара в столичном районе Малиновка, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.

Мужчина погиб на пожаре в многоэтажке на Любимова
© Фото: МЧС Беларуси
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О задымлении в тамбуре в одной из многоэтажек по проспекту Любимова в Минске спасателям сообщили жильцы дома. Прибывшие по вызову пожарные бригады установили, что на шестом этаже дома произошло загорание имущества.

Войдя в помещение, из которого шел дым, сотрудники МЧС обнаружили на полу в прихожей тело мужчины, хозяина квартиры.

Основной версией происшествия специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении.

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительной причиной гибели хозяина квартиры называют неосторожность с огнем при курении.

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