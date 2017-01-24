МИНСК, 25 янв — Sputnik. Проблема с аллергическими реакциями на антибиотик "Цефтриаксон" распиарена журналистами, заявил в среду вице-премьер и экс-министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко.



© Sputnik / Виктор Толочко Минздрав: в прошлом году было 254 нежелательных реакции на лекарства

Вице-премьер прокомментировал журналистам громкие случаи с анафилактическим шоком на антибиотик "Центриафксон".

"Больше всего эту проблему мы распиарили. Нельзя распугивать население", — заявил Жарко и добавил, что Министерство здравоохранения сделало все для решения проблемы.

Жарко также призвал не винить в нежелательных реакциях "Лидокаин". "Этот препарат широко применяется в стоматологии и гинекологии и никаких реакций нет", — подчеркнул вице-премьер.

Как отметил Жарко, в Беларуси в минувшем году было зарегистрировано около 20-25 случаев аллергической реакции именно на "Цефтриаксон". При этом ежегодно в стране используют пять миллионов ампул лекарства и столько же идет на экспорт. Нежелательные же реакции зарегистрированы с препаратами как российского, так и белорусского и польского производства.

"Это индивидуальные реакции", — заключил Жарко.