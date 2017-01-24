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Женщина на Mercedes переехала лежащего на дороге пьяного сельчанина

25.01.2017 11:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Нетрезвый житель деревни Литвяны Узденского района получил многочисленные травмы и был госпитализирован в результате ДТП в Дзержинском районе: лежащего на дороге мужчину переехал легковой автомобиль Mercedes-Benz, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Женщина на Mercedes переехала лежащего на дороге пьяного сельчанинаБресте" title="Авария в Бресте" class="">
© Elnet Brest / YouTube
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Авария произошла накануне около 19:20 на 89-м километре автодороги Р68 "Пуховичи – Узда – Негорелое" в поселке Энергетиков.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершила наезд на пешехода, который лежал на проезжей части", – сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что 45-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и телесные повреждения.

По информации правоохранителей, пострадавший был доставлен в больницу, в момент аварии сельчанин был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пострадавший был доставлен в больницу, по факту ДТП возбудили уголовное дело.

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