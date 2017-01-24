МИНСК, 25 янв – Sputnik. Нетрезвый житель деревни Литвяны Узденского района получил многочисленные травмы и был госпитализирован в результате ДТП в Дзержинском районе: лежащего на дороге мужчину переехал легковой автомобиль Mercedes-Benz, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла накануне около 19:20 на 89-м километре автодороги Р68 "Пуховичи – Узда – Негорелое" в поселке Энергетиков.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершила наезд на пешехода, который лежал на проезжей части", – сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что 45-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и телесные повреждения.

По информации правоохранителей, пострадавший был доставлен в больницу, в момент аварии сельчанин был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).