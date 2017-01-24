﻿ Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован по делу о госизмене. 21.by
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Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован по делу о госизмене

25.01.2017 12:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Руководитель отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов арестован по делу о государственной измене, передает РИА Новости.

Кроме Стоянова под арест в рамках данного дела помещен и глава одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергей Михайлов. По неофициальной информации, ЦИБ контролирует весь интернет-бизнес в России.

Оба фигуранта дела находятся под стражей с декабря 2016 года, в частности, Стоянова содержат в московском СИЗО Лефортово.

В "Лаборатории Касперского" агентству подтвердили арест Стоянова, однако отметили, что его дело не имеет отношения к компании и ее деятельности. При этом там отметили, что задержанный руководитель отдела все еще занимает свою должность.

 
Теги: Минск
 
 
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В компании подтвердили арест своего сотрудника, однако отметили, что его дело не пересекается с деятельностью "Лаборатории".

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