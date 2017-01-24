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Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован по делу о госизмене
25.01.2017 12:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Руководитель отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов арестован по делу о государственной измене, передает
Кроме Стоянова под арест в рамках данного дела помещен и глава одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергей Михайлов. По неофициальной информации, ЦИБ контролирует весь интернет-бизнес в России.
Оба фигуранта дела находятся под стражей с декабря 2016 года, в частности, Стоянова содержат в московском СИЗО Лефортово.
В "Лаборатории Касперского" агентству подтвердили арест Стоянова, однако отметили, что его дело не имеет отношения к компании и ее деятельности. При этом там отметили, что задержанный руководитель отдела все еще занимает свою должность.
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В компании подтвердили арест своего сотрудника, однако отметили, что его дело не пересекается с деятельностью "Лаборатории".
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