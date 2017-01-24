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Особняк миллиардера Ротшильда ограблен в пригороде Парижа

25.01.2017 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Неизвестные проникли в особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа накануне вечером, ущерб оценивается в сотни тысяч евро, передает французская радиостанция Europe1.

Особняк Ротшильда находится в департаменте Сена и Марна недалеко от французской столицы, сообщается, что в момент ограбления представителей семьи Ротшильдов не было дома, а первыми об инциденте сообщили работающие в здании люди.

Грабители, пробравшись в особняк, поднялись на второй этаж и похитили украшения и наличные деньги. Точная сумма пока не известна, ущерб оценивается в сумму от 200 до 400 тысяч евро, ведется оценка.

Династия Ротшильдов уходит своими корнями в XVIII век, а в XIX веке, когда пятеро братьев Ротшильдов контролировали пять крупнейших банков Европы. Представители французской ветви династии до сих пор продолжают заниматься инвестициями и благотворительностью.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Грабители забрались в дом, когда хозяев не было дома, и похитили наличные деньги и драгоценности, точная сумма ущерба устанавливается.

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