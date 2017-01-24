МИНСК, 25 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Гомельской области завершило расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении бывшего судебного исполнителя управления юстиции Гомельского облисполкома – доказаны 30 фактов получения от СПК взяток в виде дизтоплива и продуктов питания, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следователи установили, что взятки от сотрудников сельскохозяйственных предприятий области судебный исполнитель брал с декабря 2013 года по февраль 2016-го – за приостановление действий по аресту имущества и денежных средств.

"Ему систематически передавались топливные карты предприятий для приобретения дизельного топлива. Установлено также четыре факта передачи должностному лицу в качестве взяток колбасной продукции", – сказала Кривоногова.

По ее словам, собраны доказательства по 26 фактам получения топлива – всего более 2,3 тысячи литров.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси. На имущество обвиняемого на сумму более 17 тысяч рублей наложен арест, сейчас бывший судебный исполнитель находится под стражей.

В настоящее время дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.