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Бывший судебный исполнитель в Гомеле брал взятки соляркой и колбасой

25.01.2017 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Гомельской области завершило расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении бывшего судебного исполнителя управления юстиции Гомельского облисполкома – доказаны 30 фактов получения от СПК взяток в виде дизтоплива и продуктов питания, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Бывший судебный исполнитель в Гомеле брал взятки соляркой и колбасой
© flickr.com/ Shane
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Следователи установили, что взятки от сотрудников сельскохозяйственных предприятий области судебный исполнитель брал с декабря 2013 года по февраль 2016-го – за приостановление действий по аресту имущества и денежных средств. 

"Ему систематически передавались топливные карты предприятий для приобретения дизельного топлива. Установлено также четыре факта передачи должностному лицу в качестве взяток колбасной продукции", – сказала Кривоногова.

По ее словам, собраны доказательства по 26 фактам получения топлива – всего более 2,3 тысячи литров. 

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси. На имущество обвиняемого на сумму более 17 тысяч рублей наложен арест, сейчас бывший судебный исполнитель находится под стражей. 

В настоящее время дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По данным следствия, всего по топливным картам СПК взяточник получил более 2,3 тонны дизтоплива.

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