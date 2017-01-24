МИНСК, 25 янв – Sputnik. Никто из пассажиров и машинистов не пострадал в результате возгорания локомотива на железнодорожной станции Колядичи, сообщила в среду Белорусская железная дорога.

Инцидент на железной дороге произошел 25 января в 12:39 – на станции загорелся тепловоз ТЭП-60 пассажирского поезда № 302 "Минск – Адлер".

"Возгорание в машинном отделении локомотива было оперативно ликвидировано силами МЧС. Пострадавших нет. Ущерба экологии и инфраструктуре Белорусской железной дороги не нанесено", – сказали в БЖД.

Там также сообщили, что задержка поезда составила полтора часа. Были также задержаны четыре состава городских линий (от 30 до 48 минут).

По данным БЖД, сейчас движение на участке осуществляется в штатном режиме, для расследования инцидента в Колядичах создана комиссия.

Белорусские железнодорожники принесли пассажирам извинения за причиненные неудобства.