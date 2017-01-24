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Приговор по делу о гибели 6 человек от угарного газа огласят в четверг
25.01.2017 17:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Суд Борисовского района огласит приговор по делу об отравлении угарном газом в Борисове двух семей, сообщили в Минском областном суде.
© Sputnik / Виктор Толочко
Рассмотрение данного уголовного дела началось в суде Борисовского района 5 января.
"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении двух слесарей аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения 4-го разряда филиала ПУ "Борисовгаз", состоится 26 января в 15.00", — сообщили Sputnik в среду в суде.
Там напомнили, что они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси.
Трагедия произошла 27 января 2016 года в Борисове. В квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины, в квартире этажом ниже были обнаружены тела еще четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних 10 и 17 лет.
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Обвиняемым, которые не признали своей вины в гибели 6 человек в Борисове от угарного газа, грозит до 5 лет лишения свободы.
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