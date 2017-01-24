МИНСК, 25 янв — Sputnik. Суд Борисовского района огласит приговор по делу об отравлении угарном газом в Борисове двух семей, сообщили в Минском областном суде.



© Sputnik / Виктор Толочко СК: зимняя трагедия в Борисове произошла из-за неосторожности

Рассмотрение данного уголовного дела началось в суде Борисовского района 5 января.

"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении двух слесарей аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения 4-го разряда филиала ПУ "Борисовгаз", состоится 26 января в 15.00", — сообщили Sputnik в среду в суде.

Там напомнили, что они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси.

Трагедия произошла 27 января 2016 года в Борисове. В квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины, в квартире этажом ниже были обнаружены тела еще четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних 10 и 17 лет.