﻿ Приговор по делу о гибели 6 человек от угарного газа огласят в четверг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Приговор по делу о гибели 6 человек от угарного газа огласят в четверг

25.01.2017 17:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Суд Борисовского района огласит приговор по делу об отравлении угарном газом в Борисове двух семей, сообщили в Минском областном суде.

Приговор по делу о гибели 6 человек от угарного газа огласят в четверг
© Sputnik / Виктор Толочко
СК: зимняя трагедия в Борисове произошла из-за неосторожности

Рассмотрение данного уголовного дела началось в суде Борисовского района 5 января.

"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении двух слесарей аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения 4-го разряда филиала ПУ "Борисовгаз", состоится 26 января в 15.00", — сообщили Sputnik в среду в суде.

Там напомнили, что они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси.

Трагедия произошла 27 января 2016 года в Борисове.  В квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины, в квартире этажом ниже были обнаружены тела еще четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних 10 и 17 лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемым, которые не признали своей вины в гибели 6 человек в Борисове от угарного газа, грозит до 5 лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
БЖД: при возгорании локомотива на станции Колядичи никто не пострадал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика