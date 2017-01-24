В Лиссабоне в результате столкновения парома с причалом на реке Тежу пострадали 34 человека. Об этом сообщает португальское радио RTP. Паром следовал от южного берега реки до одного из причалов города.

Как отмечает радио, причиной инцидента мог быть туман, но, по словам главы лиссабонского порта Хосе Исабеля, скорость парома была «не совсем нормальной».

По его словам, следуя с такой скоростью, капитан парома не оценил дальность судна от причала и врезался в него.

Исабель отметил, что причиной получения ранений пассажирами стало то, что они встали со своих мест во время подхода парома к причалу.

Всего на борту парома находился 561 пассажир.

По данным местной газеты DN, местные власти инициировали расследование происшествия.