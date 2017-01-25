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Сморгонского физрука, укравшего часы ученика, уволили из школы

25.01.2017 20:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Учителя физической культуры, который попался на краже дорогих наручных часов одного из учеников школы в Сморгонском районе, уволили из учреждения образования, сообщил ресурс "Край" со ссылкой на начальника Сморгонского районного отдела СК Андрея Резина.

Сморгонского физрука, укравшего часы ученика, уволили из школы
© flickr.com/ MIKI Yoshihito
Физрук в школе в Сморгони украл у ученика дорогие часы Casio

Инцидент в школе произошел в субботу 21 января, во время занятий спортом в зале школы. Один из учеников 11 класса не обнаружил в инвентарной комнате своих часов Casio, которые вместе с другими ценными вещами школьников туда отнес учитель физкультуры. Впоследствии сотрудники милиции выяснили, что часы украл 25-летний физрук, который из школы сбежал. Мужчину задержали только на следующий день.

"Одно наказание физрук уже понес – его уволили из школы", – цитирует издание слова Резина.

По словам представителя СК, педагог не проработал в учреждении образования и пяти месяцев – в школу он устроился в сентябре 2016 года.

Кроме того, экс-физруку придется нести уголовную ответственность – в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

 
Теги: Минск
 
 
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Педагог не проработал в учреждении образования и пяти месяцев – в школу он устроился в сентябре 2016 года.

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