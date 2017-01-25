|
Витебский кассир украл выручку, чтобы отметить день рождения в Минске
26.01.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Витебске молодого человека, который похитил с места работы – одного из торговых объектов – выручку, чтобы отметить свой день рождения, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.
Заявление о пропаже из магазина автозапчастей денег поступило правоохранителям Октябрьского РОВД 20 января: по словам заявителей, из кассы торгового объекта исчезли более 320 рублей.
"Сотрудники уголовного розыска и милиционеры отдела Департамента охраны МВД установили, что преступление совершил один из продавцов", – сообщили в УВД.
По информации милиции, 27-летний мужчина взял выручку из кассы, чтобы отпраздновать свой день рождения с друзьями в Минске.
Сообщается, что подозреваемый в содеянном признался, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемый в содеянном признался, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии