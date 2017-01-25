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Витебский кассир украл выручку, чтобы отметить день рождения в Минске

26.01.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Витебске молодого человека, который похитил с места работы – одного из торговых объектов – выручку, чтобы отметить свой день рождения, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Заявление о пропаже из магазина автозапчастей денег поступило правоохранителям Октябрьского РОВД 20 января: по словам заявителей, из кассы торгового объекта исчезли более 320 рублей.

"Сотрудники уголовного розыска и милиционеры отдела Департамента охраны МВД установили, что преступление совершил один из продавцов", – сообщили в УВД.

По информации милиции, 27-летний мужчина взял выручку из кассы, чтобы отпраздновать свой день рождения с друзьями в Минске. 

Сообщается, что подозреваемый в содеянном признался, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Подозреваемый в содеянном признался, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

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