МИНСК, 26 янв — Sputnik. Среди возможных версий возгорания пассажирского поезда Минск — Адлер рассматривается попадание масла на коллектор двигателя, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Спасатели тушили пассажирский поезд Минск – Адлер

Инцидент произошел в среду, 25 января, в районе полудня на железнодорожной станции Колядичи. Когда на место вызова приехали пожарные расчеты, из тепловоза шел дым — загорелся выхлопной дизельный двигатель. Машинист локомотива пытался самостоятельно справится с огнем при помощи огнетушителей.

"Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — попадание масла на коллектор двигателя", — рассказали в МЧС.

Собеседники агентства добавили, что в поезде на момент ЧП находились 208 человек, в том числе машинист и его помощник. "Эвакуация не понадобилась, пассажиры из вагонов не выходили. Пострадавших нет", — уточнили спасатели.

Огонь частично повредил обшивку и двигатель вагона. "Поврежденный тепловоз доставлен в пожарное депо для проведения экспертизы", — заключили в МЧС.

Вагоны были отбуксированы на запасный путь, после чего поезд с другим тепловозом отправился в Адлер. Как проинформировали в БЖД, задержка поезда составила полтора часа. Кроме того, ЧП повлияло на движение четырех составов городских линий.