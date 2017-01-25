﻿ МЧС назвало возможную версию пожара в поезде Минск – Адлер. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МЧС назвало возможную версию пожара в поезде Минск – Адлер

26.01.2017 09:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Среди возможных версий возгорания пассажирского поезда Минск — Адлер рассматривается попадание масла на коллектор двигателя, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

МЧС назвало возможную версию пожара в поезде Минск – Адлер
© Sputnik / Виктор Толочко
Спасатели тушили пассажирский поезд Минск – Адлер

Инцидент произошел в среду, 25 января, в районе полудня на железнодорожной станции Колядичи. Когда на место вызова приехали пожарные расчеты, из тепловоза шел дым — загорелся выхлопной дизельный двигатель. Машинист локомотива пытался самостоятельно справится с огнем при помощи огнетушителей.

"Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — попадание масла на коллектор двигателя", — рассказали в МЧС.

Собеседники агентства добавили, что в поезде на момент ЧП находились 208 человек, в том числе машинист и его помощник. "Эвакуация не понадобилась, пассажиры из вагонов не выходили. Пострадавших нет", — уточнили спасатели.

Огонь частично повредил обшивку и двигатель вагона. "Поврежденный тепловоз доставлен в пожарное депо для проведения экспертизы", — заключили в МЧС.

Вагоны были отбуксированы на запасный путь, после чего поезд с другим тепловозом отправился в Адлер. Как проинформировали в БЖД, задержка поезда составила полтора часа. Кроме того, ЧП повлияло на движение четырех составов городских линий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аварийную остановку поезд, в котором находились 208 человек, совершил на станции Колядичи примерно на полтора часа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Глава Чаусского райисполкома рассказал, как спас человека на пожаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика