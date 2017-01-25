МИНСК, 26 янв – Sputnik. Председатель Чаусского райисполкома Сергей Дроздовский рассказал Sputnik, как вместе с оперативным дежурным местного РОВД спас человека на пожаре.



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По данным МЧС, во вторник в 16:08 в Чаусский РОЧС поступило сообщение о пожаре. Когда спасатели прибыли в деревню Галузы, горели открытым пламенем жилой дом и два сарая. До прибытия подразделений МЧС хозяин был спасен из горящего дома председателем Чаусского райисполкома Дроздовским и старшим участковым инспектором милиции Чаусского РОВД Александром Барсуковым. Хозяин дома на пожаре не пострадал, но бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован с сердечной гипертензией третьей степени.

"Я находился по делам на ферме в деревне Барышевка, когда увидел пожар. До места пожара было около километра, я сообщил о пожаре в органы МЧС и потом мы вместе со старшим инспектором милиции Барсуковым подъехали туда на машине", – рассказал Дроздовский Sputnik.

По его словам, на веранде горящего дома они увидели лежащего на полу человека, было понятно, что самостоятельно тот выйти не сможет.

"Страшно было не войти в огонь, а страшно было, что в доме кто-то есть и может погибнуть, ведь, когда мы ехали, мы не знали, как там все на самом деле обстоит", – признался Дроздовский.

Глава райисполкома добавил, что в его жизни такие моменты случаются не часто. "Нет, раньше такого не было, это ведь все-таки не моя работа", – сказал Дроздовский.

По данным МЧС, в результате пожара был уничтожен жилой дом и две хозяйственные постройки. Предполагаема причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.