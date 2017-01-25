МИНСК, 26 янв – Sputnik. Женщина, получившая тяжелые ранения в результате лобового столкновения трех автомобилей в Лунинецком районе, скончалась в больнице, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла утром 23 января на автодороге М10 "Кобрин – Гомель – граница Российской Федерации" – на 335-м километре столкнулись Audi A6, Opel Corsa и Opel Astra. В больницы были доставлены две женщины – водитель одного из автомобилей и пассажир.

По информации УВД, врачам не удалось спасти жизнь 39-летней жительницы Микашевич, она умерла в больнице 25 января.

В настоящее время сотрудники УГАИ УВД Бресрского облисполкома проводят по факту аварии проверку.