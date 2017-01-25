|
Пострадавшая в тройном ДТП под Лунинцом умерла в больнице
26.01.2017 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Женщина, получившая тяжелые ранения в результате лобового столкновения трех автомобилей в Лунинецком районе, скончалась в больнице, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла утром 23 января на автодороге М10 "Кобрин – Гомель – граница Российской Федерации" – на 335-м километре столкнулись Audi A6, Opel Corsa и Opel Astra. В больницы были доставлены две женщины – водитель одного из автомобилей и пассажир.
По информации УВД, врачам не удалось спасти жизнь 39-летней жительницы Микашевич, она умерла в больнице 25 января.
В настоящее время сотрудники УГАИ УВД Бресрского облисполкома проводят по факту аварии проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 23 января на автодороге М10 – столкнулись Audi A6, Opel Corsa и Opel Astra.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии