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Пострадавшая в тройном ДТП под Лунинцом умерла в больнице

26.01.2017 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Женщина, получившая тяжелые ранения в результате лобового столкновения трех автомобилей в Лунинецком районе, скончалась в больнице, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Пострадавшая в тройном ДТП под Лунинцом умерла в больнице
© flickr.com/ poolski
Женщина на Mercedes переехала лежащего на дороге пьяного сельчанина

Авария произошла утром 23 января на автодороге М10 "Кобрин – Гомель – граница Российской Федерации" – на 335-м километре столкнулись Audi A6, Opel Corsa и Opel Astra. В больницы были доставлены две женщины – водитель одного из автомобилей и пассажир.

По информации УВД, врачам не удалось спасти жизнь 39-летней жительницы Микашевич, она умерла в больнице 25 января.

В настоящее время сотрудники УГАИ УВД Бресрского облисполкома проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Авария произошла утром 23 января на автодороге М10 – столкнулись Audi A6, Opel Corsa и Opel Astra.

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