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"Буханка" врезалась в КАМаз в Ушачском районе: пострадали 2 человека

26.01.2017 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Спасатели МЧС деблокировали двух пострадавших в ДТП в Ушачском районе, где УАЗ "в лоб" столкнулся с грузовиком, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

"Буханка" врезалась в КАМаз в Ушачском районе: пострадали 2 человека
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария случилась накануне около в 15:30 на автодороге возле деревни Паулье.

"Произошло лобовое столкновение легкового УАЗа и грузового КамАЗа. В результате в легковушке оказались заблокированы водитель и пассажир", – сказали в МЧС.

По информации ведомства, сотрудники МЧС при помощи спецоборудования из УАЗа деблокировали пострадавших.

Водитель и пассажир "буханки" с травмами различной степени тяжести были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу. 

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель и пассажир "буханки" с травмами различной степени тяжести были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

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