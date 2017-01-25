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"Буханка" врезалась в КАМаз в Ушачском районе: пострадали 2 человека
26.01.2017 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Спасатели МЧС деблокировали двух пострадавших в ДТП в Ушачском районе, где УАЗ "в лоб" столкнулся с грузовиком, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Авария случилась накануне около в 15:30 на автодороге возле деревни Паулье.
"Произошло лобовое столкновение легкового УАЗа и грузового КамАЗа. В результате в легковушке оказались заблокированы водитель и пассажир", – сказали в МЧС.
По информации ведомства, сотрудники МЧС при помощи спецоборудования из УАЗа деблокировали пострадавших.
Водитель и пассажир "буханки" с травмами различной степени тяжести были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу.
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Водитель и пассажир "буханки" с травмами различной степени тяжести были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу.
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