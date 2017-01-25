МИНСК, 26 янв – Sputnik. Спасатели МЧС деблокировали двух пострадавших в ДТП в Ушачском районе, где УАЗ "в лоб" столкнулся с грузовиком, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Пострадавшая в тройном ДТП под Лунинцом умерла в больнице

Авария случилась накануне около в 15:30 на автодороге возле деревни Паулье.

"Произошло лобовое столкновение легкового УАЗа и грузового КамАЗа. В результате в легковушке оказались заблокированы водитель и пассажир", – сказали в МЧС.

По информации ведомства, сотрудники МЧС при помощи спецоборудования из УАЗа деблокировали пострадавших.

Водитель и пассажир "буханки" с травмами различной степени тяжести были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу.