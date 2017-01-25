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Аваков расскажет о расследовании убийства Шеремета в начале февраля
26.01.2017 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Украины проинформирует на будущей неделе о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, заявил глава МВД Арсен Аваков.
© AP/ Sergei Chuzavkov
"Дело об убийстве Павла Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не обладает результатами следствия и не уполномочен следствием обнародовать факты и выводы из этого расследования", — написал Аваков на своей странице в
Точной даты мероприятия он не сообщил.
По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли 16 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины.
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Глава украинского МВД пояснил, что никто другой не обладает результатами следствия и не имеет права обнародовать выводы по этому делу.
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