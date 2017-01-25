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Аваков расскажет о расследовании убийства Шеремета в начале февраля

26.01.2017 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Украины проинформирует на будущей неделе о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, заявил глава МВД Арсен Аваков.

Аваков расскажет о расследовании убийства Шеремета в начале февраля
© AP/ Sergei Chuzavkov
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Убийство известного журналиста Павла Шеремета произошло в июле прошлого года в Киеве — его автомобиль был взорван. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

"Дело об убийстве Павла Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не обладает результатами следствия и не уполномочен следствием обнародовать факты и выводы из этого расследования", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Точной даты мероприятия он не сообщил.

По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли 16 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава украинского МВД пояснил, что никто другой не обладает результатами следствия и не имеет права обнародовать выводы по этому делу.

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