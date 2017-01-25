МИНСК, 26 янв – Sputnik. Пассажир погрузчика "Амкодор" погиб в Ошмянском районе, выпав из кабины под колеса, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

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Бресте выпала женщина" title="Маршрутка, из которой в Бресте выпала женщина" class=""> © Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Женщина выпала из маршрутки в Бресте

Инцидент произошел 24 января около 17:45 около деревни Онжадово.

"Из кабины движущегося погрузчика "Амкодор" выпал пассажир, 44-летний мужчина. Попав под колеса погрузчика, он скончался на месте от полученных травм", – сказал Шершеневич.

По словам представителя УСК, погибший являлся охотником, а водитель, 22-летний работник местного СПК, — его родственником, он помогал мужчине доставить в лес для подкормки животных силос. При этом техника была взята без согласования с руководством предприятия.

"Погибший мужчина сидел в кабине на самодельном табурете при открытой двери", — уточнил собеседник Sputnik.

В отношении водителя погрузчика Ошмянский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси), назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. У следователей есть предположения, что они оба мужчины на момент ЧП были пьяны.