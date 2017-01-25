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Сын убил мухобойкой мать-пенсионерку в Дубровенском районе
26.01.2017 13:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Витебской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Дубровенского района, который подозревается в убийстве своей матери – инвалида первой группы, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Инцидент между пожилой женщиной и ее 37-летним сыном произошел 17 июля 2016 года: мужчина пришел после работы домой и застал нетрезвых мать и ее сожителя.
"Это возмутило сына, так как он негативно относился к употреблению ею алкоголя. В ходе конфликт он нанес ей несколько ударов по голове, которые, как считал, должны были отрезвить мать и привести ее в чувство", – сказала Сахарова.
Вечером того же дня, когда сожитель ушел, ссора продолжилась – мужчина снова избил пенсионерку, руками и мухобойкой. Через несколько часов 56-летняя женщина умерла, а сын, обнаружив ее без признаков жизни, вызвал скорую.
Сельчанину предъявлено обвинение по п.2 и 6 ч. 2 ст.139 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси, он находится под стражей.
В соответствии с заключением психолого-психиатрической экспертизы, мужчина в тот день не находился в состоянии аффекта и мог осознавать опасность своих действий.
В настоящее время головное дело передано прокурору для направления в суд.
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Сельчанина, который негативно относился к употреблению женщиной алкоголя, возмутило ее застолье с сожителем.
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