МИНСК, 26 янв – Sputnik. Силовые ведомства Беларуси пока не готовы комментировать информацию о задержании в среду в Минске белорусского бизнесмена Александра Кныровича.



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В четверг СМИ сообщили, что Кнырович, который является учредителем группы компаний "Сармат-СТИ", был задержан. Об этом стало известно от источников в деловых кругах и знакомых бизнесмена.

"У нас нет такой информации на данный момент. Возможно, что-то станет известно позднее", – сообщили Sputnik в Комитете госконтроля республики.

Не подтверждают информацию о задержании бизнесмена и в Следственном комитете Беларуси.

Кто такой Кнырович?

Кнырович – известный белорусский бизнесмен, ему принадлежит группа компаний "Сармат-СТИ", которая занимается разработкой, производством и внедрением ресурсосберегающих технологий и материалов для реконструкции и модернизации городской инфраструктуры.

В частности, компания производит системы утепления жилых домов и гидроизоляции фасадов и кровель, сухие строительные смеси и другие стройматериалы. Кроме того, компания имеет собственную технологию надстройки мансардных этажей. По всем этим направлениям "Сармат" активно сотрудничает с предприятиями системы ЖКХ, в числе ее клиентов – крупные строительные и подрядные организации, проектные институты и муниципальные структуры.

Некоторое время назад Кнырович в достаточно резкой форме отмечал, что его компания имеет просроченную дебиторскую задолженность со стороны государства, и в такой ситуации оказались многие его партнеры по отрасли. "На сегодняшний день у меня лично и у многих участников этого рынка зависли огромные деньги в гострестах. Когда они вернутся, я не знаю. Как я буду их забирать, я себе не представляю. А государство, как собственник этих объектов, никакой ответственности за них не несет", – сказал он.

В ТОП-200 "Ежедневник" персону Кныровича связывают с бизнесменом Ромуальдом Матюкевичем (188 место в рейтинге), который известен как владелец компании "Тайфун" по производству сухих строительных смесей. По итогам 2012 года издание Wprost включило польских партнеров Матюкевича в топ-100 самых богатых бизнесменов Польши.

"Пиявки да лягушки"

Кнырович также известен и как автор резких критических высказываний о белорусской экономике. Ему принадлежит сайт knyrovich.by , на котором бизнесмен размещает собственные публикации.

В одной из таких статей бизнесмен написал, что не видит в ближайшие пять лет никаких причин для экономического роста Беларуси. "Абсолютно очевидно, что в ближайшие лет 5 нет никаких причин, никаких оснований предполагать, что либо мы, либо наш старший во всех смыслах брат (Россия – Sputnik) покажет хоть что-нибудь хоть близко напоминающее эти замечательные темпы", — написал он, сравнивая экономики Беларуси и РФ с экономиками Польши и США.

"Мы обречены. Мы обречены топтаться по болоту. И наши подружки на ближайшие 5 лет – те самые пиявки да лягушки", – написал бизнесмен.

В 2015 году Мининформ заблокировал сайт kyky.org , поводом для блокировки стала размещенная на ресурсе статья Кныровича.