|
Задержан ли бизнесмен Кнырович: правда, слухи и вообще о ком речь
26.01.2017 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Силовые ведомства Беларуси пока не готовы комментировать информацию о задержании в среду в Минске белорусского бизнесмена Александра Кныровича.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг СМИ сообщили, что Кнырович, который является учредителем группы компаний "Сармат-СТИ", был задержан. Об этом стало известно от источников в деловых кругах и знакомых бизнесмена.
"У нас нет такой информации на данный момент. Возможно, что-то станет известно позднее", – сообщили Sputnik в Комитете госконтроля республики.
Не подтверждают информацию о задержании бизнесмена и в Следственном комитете Беларуси.
Кто такой Кнырович?
Кнырович – известный белорусский бизнесмен, ему принадлежит группа компаний "Сармат-СТИ", которая занимается разработкой, производством и внедрением ресурсосберегающих технологий и материалов для реконструкции и модернизации городской инфраструктуры.
В частности, компания производит системы утепления жилых домов и гидроизоляции фасадов и кровель, сухие строительные смеси и другие стройматериалы. Кроме того, компания имеет собственную технологию надстройки мансардных этажей. По всем этим направлениям "Сармат" активно сотрудничает с предприятиями системы ЖКХ, в числе ее клиентов – крупные строительные и подрядные организации, проектные институты и муниципальные структуры.
Некоторое время назад Кнырович в достаточно резкой форме отмечал, что его компания имеет просроченную дебиторскую задолженность со стороны государства, и в такой ситуации оказались многие его партнеры по отрасли. "На сегодняшний день у меня лично и у многих участников этого рынка зависли огромные деньги в гострестах. Когда они вернутся, я не знаю. Как я буду их забирать, я себе не представляю. А государство, как собственник этих объектов, никакой ответственности за них не несет", – сказал он.
В ТОП-200 "Ежедневник" персону Кныровича связывают с
"Пиявки да лягушки"
Кнырович также известен и как автор резких критических высказываний о белорусской экономике. Ему принадлежит сайт
В одной из таких статей бизнесмен написал, что не видит в ближайшие пять лет никаких причин для экономического роста Беларуси. "Абсолютно очевидно, что в ближайшие лет 5 нет никаких причин, никаких оснований предполагать, что либо мы, либо наш старший во всех смыслах брат (Россия – Sputnik) покажет хоть что-нибудь хоть близко напоминающее эти замечательные темпы", — написал он, сравнивая экономики Беларуси и РФ с экономиками Польши и США.
"Мы обречены. Мы обречены топтаться по болоту. И наши подружки на ближайшие 5 лет – те самые пиявки да лягушки", – написал бизнесмен.
В 2015 году Мининформ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В силовых ведомствах пока не подтверждают задержание бизнесмена, который был известен не только как бизнес-ангел, но и как автор критических высказываний о...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии