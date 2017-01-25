Трагедия произошла 26 января в районе поселка Черепичный на 352 км перегона «Бобруйск-Мирадино» в 10 часов 22 минуты — 11-классник одной из школ города, по предварительной информации, решил свести счеты с жизнью.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Начальник Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Денис Шумин осторожен в своих оценках произошедшего:

— Пока речь идет о смертельном травмировании подростка, — говорит он.

Работники Бобруйской дистанции путей Могилевского отделения БелЖД, в свою очередь, убеждены, что это было самоубийство.

Начальник караула стрелковой команды на станции Осиповичи Сергей Олешкевич рассказал, что о происшествии сообщил машинист электрички «Жлобин-Осиповичи», который видел, как все произошло.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Экстренное торможение электрички, которая шла со скоростью около 80 км/ч, не позволило избежать столкновения.

В нескольких десятках метров от места трагедии находится служебное помещение работников БелЖД, однако мужчины, находившиеся внутри, не видели, как погиб подросток.

— Вон посмотрите на следы, — указывает в сторону насыпи один из собеседников. — Видно, что парень по снегу пересек железнодорожное полотно, потом сделал крюк и вернулся обратно.

Личность погибшего, по его словам, была установлена благодаря школьному дневнику, обнаруженному среди личных вещей подростка.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Отец погибшего, прибывший на место происшествия, предположил, что подтолкнуть сына к подобному шагу могла ссора с девушкой.

— Раньше по вечерам он с ней встречался, а последние два дня провел дома. Наверное, поругались, — рассказал мужчина.

По словам Сергея Олешкевича, участок железной дороги на территории Бобруйска и Бобруйского района является одним из наиболее неблагополучных на БелЖД.

— Трудно сказать, почему именно так. Наверное, все же сказывается близость крупного населенного пункта. Чаще всего гибнут либо молодые люди, либо пенсионеры. Первые в силу беспечности или потому, что хотят свести счеты с жизнью, вторые — из-за невнимательности или же преклонного возраста.