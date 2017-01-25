|
Дело об отравлении газом в Борисове: виновным дали по 4 года "химии"
26.01.2017 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Районный суд Борисова признал виновными в смерти шести человек, которые отравились угарным газом, двух слесарей-газовщиков и назначил каждому по четыре года в исправительной колонии в условиях поселения.
© Sputnik / Виктор Толочко
Рассмотрение данного уголовного дела началось в суде Борисовского района 5 января.
Обвиняемых взяли под стражу в зале суда, данный приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 10 дней.
Слесари-газовщики обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси, свою вину они в ходе судебного расследования не признали. Прокурор в ходе судебных прений просил им то же наказание, которое назначил суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемых взяли под стражу в зале суда, данный приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 10 дней.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии