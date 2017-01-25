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Дело об отравлении газом в Борисове: виновным дали по 4 года "химии"

26.01.2017 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Районный суд Борисова признал виновными в смерти шести человек, которые отравились угарным газом, двух слесарей-газовщиков и назначил каждому по четыре года в исправительной колонии в условиях поселения.

Дело об отравлении газом в Борисове: виновным дали по 4 года "химии"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Рассмотрение данного уголовного дела началось в суде Борисовского района 5 января.

Обвиняемых взяли под стражу в зале суда, данный приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 10 дней.

Слесари-газовщики обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси, свою вину они в ходе судебного расследования не признали. Прокурор в ходе судебных прений просил им то же наказание, которое назначил суд.

Трагедия произошла 27 января 2016 года в Борисове. В квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины, в квартире этажом ниже были обнаружены тела еще четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних 10 и 17 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемых взяли под стражу в зале суда, данный приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 10 дней.

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