МИНСК, 26 янв — Sputnik. Районный суд Борисова признал виновными в смерти шести человек, которые отравились угарным газом, двух слесарей-газовщиков и назначил каждому по четыре года в исправительной колонии в условиях поселения.



© Sputnik / Виктор Толочко СК: зимняя трагедия в Борисове произошла из-за неосторожности

Рассмотрение данного уголовного дела началось в суде Борисовского района 5 января.

Обвиняемых взяли под стражу в зале суда, данный приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 10 дней.

Слесари-газовщики обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси, свою вину они в ходе судебного расследования не признали. Прокурор в ходе судебных прений просил им то же наказание, которое назначил суд.

Трагедия произошла 27 января 2016 года в Борисове . В квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины, в квартире этажом ниже были обнаружены тела еще четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних 10 и 17 лет.