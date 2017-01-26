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Самолет разбился во время авиашоу в Австралии

27.01.2017 08:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Легкий самолет Grumman G-73 Mallard потерпел крушение в Австралии во время авиашоу в городе Перт, пилот и пассажир погибли, сообщает ABC News.

Несчастный случай произошел во время празднования Дня Австралии, 26 января, на глазах тысячей зрителей. Во время представления самолет начал терять высоту, а затем рухнул в реку Суон.

Полиция пока не располагает данными о причине крушения, но отмечает, что за штурвалом воздушного судна находился очень опытный пилот. В результате погибли два человека — 52-летний Питер Линч и его подруга и помощница 30-летняя Энда Какравати. Ни один из зрителей не пострадал.

После авиакатастрофы дальнейшие торжества были отменены. Зрителей попросили покинуть место происшествия.

День Австралии отмечается 26 января в честь провозглашения британского суверенитета над восточным побережьем материка в 1788 году.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Легкий самолет Grumman G-73 Mallard потерпел крушение в Австралии во время авиашоу в городе Перт, пилот и пассажир погибли, сообщает ABC News. Несчастный...

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