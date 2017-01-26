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Жуткое ДТП в Речицком районе: три человека погибли
27.01.2017 09:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Сотрудники ГАИ и следователи выясняют обстоятельства ДТП в Речицком районе, в котором погибли три человека, сообщили Sputnik в пятницу в правоохранительных органах.
"ДТП произошло сегодня рано утром, на месте аварии, в которой погибли три человека, работает следственно-оперативная группа", — сообщили собеседники агентства.
Идет выяснение обстоятельств данного ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сказали в правоохранительных органах.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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