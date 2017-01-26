МИНСК, 27 янв — Sputnik. Сотрудники ГАИ и следователи выясняют обстоятельства ДТП в Речицком районе, в котором погибли три человека, сообщили Sputnik в пятницу в правоохранительных органах.

"ДТП произошло сегодня рано утром, на месте аварии, в которой погибли три человека, работает следственно-оперативная группа", — сообщили собеседники агентства.

Идет выяснение обстоятельств данного ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сказали в правоохранительных органах.