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Подпольную нарколабораторию ликвидировала милиция в Борисове

27.01.2017 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Сотрудники милиции проведи задержание двух граждан республики, которые в арендуемой квартире в Борисове организовали лабораторию по производству психотропных веществ, сообщили в МВД.

Подпольную нарколабораторию ликвидировала милиция в Борисове
© flickr.com/ kev-shine
Расширен перечень наркотиков и психотропов, подлежащих госконтролю

"Задержание организаторов лаборатории было произведено сотрудниками ГУВД Мингорисполкома, Московского РУВД Минска и Борисовского РУВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий", — сообщили Sputnik в пятницу в МВД Беларуси.

В результате изъято почти 2,5 килограмма порошкообразного и более 2,2 килограмма гранулированного веществ, отметили в МВД, уточнив, что предварительные лабораторные исследования показали, что в них содержится психотроп альфа-PVP,

Кроме этого, в подпольной лаборатории изъято почти 600 граммов психотропного вещества растительного происхождения и более 700 граммов гранулированного вещества, содержащего опасный психотроп ТМСР-2201, отметили в МВД.

Сотрудниками милиции в квартире изъято лабораторное оборудование, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения уточнили в министерстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторам лаборатории, к которой изъяты крупный партии синтетических и растительных психотропов, грозит до десяти лет лишения свободы.

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