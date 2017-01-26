В Борисове на съемной квартире сотрудники милиции выявили лабораторию по изготовлению психотропов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

25 января сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома, Московского РУВД Минска и Борисовского РУВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих, которые в арендуемой квартире организовали лабораторию по изготовлению психотропных веществ.

Сотрудники милиции изъяли 2,39 кг порошкообразного и 2,24 кг гранулированного вещества, содержащего в своем составе альфа-PVP, а также 595 г вещества растительного происхождения и 718 г — гранулированного, содержащего ТМСР-2201, лабораторное оборудование.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.