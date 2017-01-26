МИНСК, 27 янв — Sputnik. Ведется расследование обстоятельств жуткого ДТП, которое произошло сегодня в 6.40 утра на шоссе Паричи-Речица недалеко от деревни Дережня.



© Sputnik/ Андрей Диченко Жуткое ДТП в Речицком районе: три человека погибли

"Водитель автомобиля "Mazda 626" при совершении разворота совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Fiat Bravo". В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир "Mazda 626", — сообщила Sputnik старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.



© Фото: УГАИ МВД "Mazda 626" и "Fiat Bravo" столкнулись под Речицей

Собеседник Sputnik напомнила, что в связи со сложными погодными условиями водители должны соблюдать повышенные меры безопасности во время движения, особенно на заснеженных и скользких загородных трассах.