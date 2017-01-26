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Подробности ДТП под Речицей: водитель не пропустил встречную машину

27.01.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Ведется расследование обстоятельств жуткого ДТП, которое произошло сегодня в 6.40 утра на шоссе Паричи-Речица недалеко от деревни Дережня.

Подробности ДТП под Речицей: водитель не пропустил встречную машину
© Sputnik/ Андрей Диченко
Жуткое ДТП в Речицком районе: три человека погибли

"Водитель автомобиля "Mazda 626"  при совершении разворота совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Fiat Bravo". В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир "Mazda 626", — сообщила Sputnik старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

Подробности ДТП под Речицей: водитель не пропустил встречную машину
© Фото: УГАИ МВД
"Mazda 626" и "Fiat Bravo" столкнулись под Речицей

Собеседник Sputnik напомнила, что в связи со сложными погодными условиями водители должны соблюдать повышенные меры безопасности во время движения, особенно на заснеженных и скользких загородных трассах.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате серьезного ДТП, которое произошло утром в пятницу возле деревни Дережня в Речицком районе, погибли три человека.

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