МИНСК, 27 янв — Sputnik. Следователи расследуют уголовное дело в связи с пожаром в дачном доме бывшего сотрудника милиции, в качестве одной из версий рассматривается — поджог, сообщили в СК.

Толочинский районный отдел СК расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) по факту пожара в дачном доме в Толочинском районе Витебской области.

"В качестве одной из версий следователи рассматривают поджог дома, совершенный из мести, связанной с профессиональной деятельностью потерпевшего. Хозяин дома ранее проходил службу в органах внутренних дел", — сообщила Sputnikв пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По ее словам, в ходе предварительного следствия установлено, что 45-летний житель города Орши летом 2013 года приобрел в личное пользование дом, расположенный в деревне Шапчино Толочинского района, который использовал как дачу.

"В летнее время он проживал в доме, а зимой регулярно приезжал по выходным. После приобретения хозяин полностью поменял электрическую проводку в доме, всегда выключал электроприборы перед отъездом. Летом 2016 года представители Толочинского энергосбыта проверили электрический счетчик, замечаний не выявили", — рассказала Сахарова.

23 декабря 2016 года в вечернее время мужчине позвонили соседи по даче и сообщили, что его дом горит, окно со стороны огорода разбито. В результате пожара огнем уничтожено и повреждено имущество потерпевшего на сумму более 5000 рублей, сказала собеседник агентства.

Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах пожара, явившихся очевидцами произошедшего, с просьбой сообщить ее по телефонам: (8 02136) 21100, (8 02136) 22604, либо явиться в Толочинский районный отдел Следственного комитета.

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